الحكومة السورية افتتحت أول معمل لإنتاج الأدوية السرطانية

افتتحت ​الحكومة السورية​ أول معمل لإنتاج ​الأدوية​ ​السرطان​ية في البلاد بهدف توفير العلاج لآلاف المرضى المصابين بالسرطان في ​سوريا​ والمساهمة في توفير القطع الأجنبي .

وافتتح المعمل في مدينة عدرا الصناعية ويتبع للشركة المركزية للصناعات الدوائية مينفارما. وكشف وزير ​الصحة​ السوري ​نزار يازجي​ ان "المعمل سيوفر الأدوية لآلاف مرضى السرطان في سوريا ويساهم في توفير القطع الأجنبي الذي يستخدم الآن لاستيراد الأدوية النوعية".

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