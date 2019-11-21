الخارجية الاسرائيلية: نعمل على ترتيب اتفاقية "اللا حرب" مع دول الخليج

كشف وزير الخارجية ال​إسرائيل​ي "​يسرائيل كاتس​"، "ان الإدارة الأميركية وحكومة ​تل أبيب​ تعملان على ترتيب اتفاقية اللاحرب بين إسرائيل و​دول الخليج​". وفي حديث صحفي أشار كاتس إلى أنه "بموجب خطة الرئيس ​ترامب​ للسلام، سيتم بناء سكة حديد تربط الخليج عبر الأردن إلى ساحل حيفا المطل على ​البحر المتوسط​"، مشيراً الى "توجه لتوقيع اتفاق مع دول الخليج يشمل "عدم شن أعمال عدائية"، وذلك تمهيدا للتطبيع الكامل بين إسرائيل ودول الخليج.

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