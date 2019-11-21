الأمين العام لحلف "الناتو" يعلن الفضاء منطقة عمليات استراتيجية

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أن "وزراء خارجية الدول الأعضاء تبنوا قرارا يقضي باعتبار الفضاء منطقة عمليات استراتيجية"، مشيراً إلى أن "الحلف سيعمل على التحرك في الفضاء لحماية الاتصالات وأنظمة الملاحة والاتصالات والتحركات العسكرية".
ولفت إلى "إننا نقوم بخطوة دفاعية ولا نريد عسكرة الفضاء"، مشددا على أنه "يوجد في الفضاء أكثر من 2000 قمر صناعي نصفها تابعة لدول الحلف".
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