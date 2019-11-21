الأمين العام لحلف "الناتو" يعلن الفضاء منطقة عمليات استراتيجية

أعلن ​الأمين العام لحلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" ​ينس ستولتنبرغ​، أن "وزراء خارجية الدول الأعضاء تبنوا قرارا يقضي باعتبار ​الفضاء​ منطقة عمليات استراتيجية"، مشيراً إلى أن "الحلف سيعمل على التحرك في الفضاء لحماية ​الاتصالات​ وأنظمة الملاحة والاتصالات والتحركات العسكرية".

ولفت إلى "إننا نقوم بخطوة دفاعية ولا نريد عسكرة الفضاء"، مشددا على أنه "يوجد في الفضاء أكثر من 2000 قمر صناعي نصفها تابعة لدول الحلف".