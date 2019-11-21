خارجية قطر: نرحب بالإفراج عن الأساتذة الجامعيين الأميركيين والأستراليين المحتجزين سابقًا في أفغانستان

أفادت ​وزارة الخارجية القطرية​ بأنها "ترحب بالإفراج عن الأساتذة الجامعيين الأميركيين والأستراليين المحتجزين سابقًا في ​أفغانستان​ منذ عام 2016 إثر خطفهما في ​كابول​ في اطار صفقة تبادل ستشمل ثلاثة مسؤولين بارزين من الحركة المتمردة موقوفين لدى السلطات الافغانية.

ويأتي الإفراج عن الأستاذ الأميركي كيفن كينغ والآخر الأسترالي تيموثي ويكس الاستاذين في ​الجامعة الأميركية​ في كابول، بعد أسبوع على إعلان الرئيس ​أشرف غني​ أن أفغانستان ستفرج عن ثلاثة مسؤولين من ​طالبان​ في صفقة تبادل تهدف كما يبدو الى استئناف محادثات ​السلام​.