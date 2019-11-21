خارجية قطر: نرحب بالإفراج عن الأساتذة الجامعيين الأميركيين والأستراليين المحتجزين سابقًا في أفغانستان

أفادت وزارة الخارجية القطرية بأنها "ترحب بالإفراج عن الأساتذة الجامعيين الأميركيين والأستراليين المحتجزين سابقًا في أفغانستان منذ عام 2016 إثر خطفهما في كابول في اطار صفقة تبادل ستشمل ثلاثة مسؤولين بارزين من الحركة المتمردة موقوفين لدى السلطات الافغانية.
ويأتي الإفراج عن الأستاذ الأميركي كيفن كينغ والآخر الأسترالي تيموثي ويكس الاستاذين في الجامعة الأميركية في كابول، بعد أسبوع على إعلان الرئيس أشرف غني أن أفغانستان ستفرج عن ثلاثة مسؤولين من طالبان في صفقة تبادل تهدف كما يبدو الى استئناف محادثات السلام.
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