السفن الأوكرانية التي كانت محتجزة لدى روسيا وصلت إلى أوكرانيا

وَصَلت السفن الأوكرانية الثلاث الّتي أفرجت عنها ​روسيا​ بعد احتجازها العام الماضي، إلى ميناء أوكراني، إلّا أنّ كييف لفتت إلى أنّه تمّت إزالة بعض معدّاتها.

في هذا الإطار، شدّد الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، الّذي تفقّد السفن في ميناء اوتشاكيف على البحر الأسود، على "أنّني سعيد جدًّا بعودة سفننا البحرية إلى حيث تنتمي. وكما وعدنا، فَقد أعدنا البحارة والسفن". وأوضح أنّ "بعض المعدّات مفقودة وكذلك بعض الأسلحة. سنجري تحقيقًا، وسنطلع على كلّ التفاصيل".

كما ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أنّ "الروس فكّكوا بعض معدّات الاتصال والملاحة الّتي كانت على متن تلك السفن، وسيقوم محققون أوكرانيون ومدعون عسكريّون بفحص السفن".

وكان ​خفر السواحل​ الروسي قد احتجز تلك السفن في تشرين الثاني 2018 في عرض بحر شبه جزيرة ​القرم​ الأوكرانية الّتي ضمّتها روسيا في عام 2014. وشكّل هذا الحادث المواجهة العسكريّة المباشرة الأولى بين روسيا وأوكرانيا.