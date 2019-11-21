مصلحة الليطاني: حكمان بتغريم صاحبي شركتين في حوش سنيد وتمنين التحتا بجرم التلويث

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ أنه "بناء على الشكوى المقدمة من قبلها، أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في ​بعلبك​ لميس الحاج دياب حكما بإدانة عبد الحسين صبحي شحادة صاحب شركة الريف التجارية في بلدة حوش سنيد، بجرم تلويث نهر الليطاني وتلويث ​البيئة​، المنصوص عنه في القانون رقم 64/1988 وقانون حماية البيئة وقانون ​المياه​ وقانون العقوبات".

وقضى الحكم بتغريم المدعى عليه مبلغ 700 ألف ليرة لبنانية، والزامه بغرس 500 غرسة من شجر الصنوبر على ضفاف مجرى نهر الليطاني في بلدة تمنين التحتا، واعادة تأهيل مجرى النهر المحاذي لمعمل الشركة على طول 500 متر على ان يتم التأهيل تحت اشراف خبير بيئي، والزام الشركة تركيب عداد للمياه التي تدخل الى محطة التكرير وآخر الى التي تخرج منها، بالاضافة الى اخضاع الشركة لاجراء كشف سنوي من قبل وزارة الصناعة بحضور المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، والزامه بتسديد مبلغ مليون و500 ألف ليرة لبنانية كعطل وضرر للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني".

وفي بيان آخر، أعلنت المصلحة، انه "بناء على الشكوى المقدمة منها،أصدرت القاضية الحاج دياب حكما بإدانة محمد خليل الديراني صاحب شركة الخيرات للصناعات الغذائية في بلدة تمنين التحتا، بجرم تلويث نهر الليطاني وتلويث البيئة، المنصوص عنه في القانون رقم 64/1988 وقانون حماية البيئة وقانون المياه وقانون العقوبات.

وقضى الحكم بتغريم المدعى عليه مبلغ 700 ألف ليرة لبنانية، والزامه بغرس 500 غرسة من شجر الصنوبر عى ضفاف مجرى نهر الليطاني في بلدة تمنين التحتا، واعادة تأهيل مجرى النهر المحاذي لمعمل الشركة على طول ألف متر على ان يتم التأهيل تحت اشراف خبير بيئي، بالاضافة الى الزامه بتركيب عداد للمياه التي تخرج من محطة التكرير، واجراء فحص سنوي لها، والزامه بتسديد مبلغ مليون و500 ألف ليرة لبنانية كعطل وضرر للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني".