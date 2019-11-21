السفارة الفرنسية في لبنان: نأمل تشكيل حكومة جديدة فعالة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن

أكّدت ​السفارة​ الفرنسية في ​لبنان​ أن "​فرنسا​ تأمل بشدّة تشكيل ​حكومة​ جديدة فعالة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن لاتخاذ إجراءات جوهرية وضرورية لإنعاش البلد وتلبية التطلعات التي عبّر عنها ​اللبنانيون​، في حين تكتب البلاد صفحة جديدة من تاريخها في سياق اقتصادي متدهور جدًا"، مشيرة الى "أننا نتقدم بأطيب التمنيات لجميع اللبنانيين بمناسبة الاحتفال بذكرى استقلالهم"، مشددة على أن "فرنسا ستبقى دائمًا الى جانب لبنان الذي تربطها به علاقة وثيقة جدًا".

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