المعهد الفني الأنطوني افتتح معرض الخط العربي لمناسبة عيد الاستقلال

أكّد مدير ​المعهد الفني​ الأنطوني في ​الدكوانة​ الأب شربل بو عبود، في كلمة خلال حفل إفتتاح معرض لوحات فنية في الخط العربي للفنان والخطاط إدمون فخري، أستاذ الخط العربيّ في المعهد بمعيَّة طلاب المعهد الذين شاركوا بإعداد هذه اللوحات، أنه يتمنى أن "يكون ​عيد الاستقلال​ هذا العيد بمثابةِ وقفة وطنية مفعمة ب​الصلاة​ من أجل وطننا الحبيب ​لبنان​ كي ينعم ب​الأمن​ والاستقرار في هذه الأيام التي نحن بأمسِّ الحاجة فيها لأن نكون متضامنين مع بعضنا البعض لننهضَ ب​لينان​ النِّعمة رسالة الأكوان". وتلا المشاركون صلاة تكريس لبنان لقلب مريم ​العذراء​ الطاهر. وجال الحاضرون في أرجاء المعرض.

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