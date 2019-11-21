الريجي: تسلُّم محاصيل الشمال في مؤسسة البترون الأربعاء المقبل

أعلنت ادارة حصر ​التبغ​ والتنباك اللبنانية "​الريجي​" أن موعداً جديداً حُدِّدَ لتسلّم محاصيل التبغ والتنباك في ​الشمال​ هو الأربعاء 27 تشرين الثاني الجاري، بعدما كان التسلّم أرجىء مرّات عدّة نتيجة الظروف الراهنة. وأوضحت "الريجي" أن عملية التسلّم ستُجرى في مؤسسة البترون

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