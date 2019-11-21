أمين الجميل: مسيرتنا مستمرة من أجل تحقيق آمال كل اللبنانيين

أكّد الرئيس الأسبق ​أمين الجميل​، "أننا نلتقي مرة أخرى اليوم بعد 13 سنة على استشهاد النائب والوزير الراحل بيار الجميّل لنؤكد أنه لا يزال موجودا معنا وعلى المسيرة الصعبة التي قادها بيار بنجاح وموجود في قلب وفكر كلّ منا واشكر الآباء الاجلاء وكل من شاركنا اليوم في المناسبة"، مشيرًا الى أن "الشهداء كتبوا بدمهم التاريخ ونحن بكل فخر اليوم نؤكد ان رسالة الرئيس المؤسس التي غرزها فينا مستمرة واذا كان ​لبنان​ ينتفض فمن اجل ​الانسان​ والوطن والعدالة والحق و​المستقبل​ وهذا بفضل كل التضحيات التي سجّلها رفاقنا وابطال القضية اللبنانية".

ولفت الى أن "بيار الجميّل بتضحياته وعمله الدؤوب حقق امنية الوطنيين بلبنان الحق و​الاستقلال​ والحرية والانسان وله الفضل باطلاق ​الانتفاضة​ بنضاله وهي ليست وليدة ​الساعة​ بل تأسس لها من سنوات عدة اقله منذ سنة 2000 من خلال غرس روح النضال في نفوس اللبنانيين مع كل رفاقه الشهداء"، مشددًا على أن "المسيرة استمرت رغم استراحة المحارب واليوم انطلقت من جديد وروح بيار الجميّل موجودة اليوم في ​حزب الكتائب​ التي أسست الاستقلال الثاني والحزب مستمر بنضاله وهو اساس المسيرة ​الجديدة​".

ونوّه بأن "حزب الكتائب يبقى الأساس من خلال وقوفه بوجه التسويات التي أبرمت على حساب مصلحة لبنان والضمير والشفافية والمصلحة الوطنية الحقة ونحن اليوم فخورون بالمدرسة التي اسسها ​بيار الجميل​ وهي مدرسة أخلاق وشفافية وعطاء وشهادة كي يبقى وطننا وطن المجد والعطاء والانسان والحرية. المسيرة مستمرة من بيار المؤسس الى كل الجيل الجديد ليبقى لنا لبنان وأعاهدكم أن مسيرتنا ستبقى وهي مستمرة من أجل تحقيق آمال كل اللبنانيين".

