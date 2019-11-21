سليم عون: سهل علينا فرز الحق عن الباطل

اعتبر عضو "تكتل ​لبنان​ القوي" النائب ​سليم عون​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ انه "يكفي أن نسمع كلام ​السفير الاميركي​ السابق في لبنان ​جيفري فيلتمان​ وقبله مستشار الرئيس الاميركي جاريد كوشنير وقبلهما وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​، لنفهم مخاطر الأزمة وحقيقتها، فيسهل علينا فرز الحق عن الباطل ونفصل الأهداف الخارجية الخبيثة عن المطالب الداخلية المحقة".

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