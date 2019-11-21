حسن يعقوب: تقاذف التهم بين الجراح و ابرهيم بداية السقوط

اعتبر رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب ان "كلام الوزير جمال الجراح المهاجم للقاضي علي ابراهيم يبعث الامل على ولوج مكافحة الفساد لان تقاذف الاتهامات بين الامارات السياسية سيكشف سقوط هذه الطبقة السياسية الفاسدة".
وفي تصريح له، استهجن يعقوب حديث السفير الاميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان عن لبنان وان هاجسة الوحيد حزب الله.
واعتبر يعقوب ان "منع المجلس النيابي من الانعقاد هو استرداد الشعب لجزء من الشرعية المنهوبة".
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