حسن يعقوب: تقاذف التهم بين الجراح و ابرهيم بداية السقوط

اعتبر رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب ان "كلام الوزير ​جمال الجراح​ المهاجم للقاضي ​علي ابراهيم​ يبعث الامل على ولوج مكافحة الفساد لان تقاذف الاتهامات بين الامارات السياسية سيكشف سقوط هذه الطبقة السياسية الفاسدة".

وفي تصريح له، استهجن يعقوب حديث السفير الاميركي السابق في ​لبنان​ ​جيفري فيلتمان​ عن لبنان وان هاجسة الوحيد ​حزب الله​.

واعتبر يعقوب ان "منع ​المجلس النيابي​ من الانعقاد هو استرداد الشعب لجزء من الشرعية المنهوبة".