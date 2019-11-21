اعتصام لأهالي المنصورية وعين سعادة أمام محطة تحويل الكهرباء في المكلس

نفذ أهالي ​المنصورية​ و​عين سعادة​ اعتصاما أمام محطة تحويل ​الكهرباء​ على طريق عام المكلس، تحت شعار "لا للموت"، احتجاجا على مد خطوط التوتر العالي في المناطق المأهولة على طول خط بصاليم - ​عرمون​ - تفرع المكلس (خط المنصورية) وفي كل ​لبنان​.



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