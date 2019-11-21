علم الدين: لتحرير وتفعيل المؤسسات من حكم التيارات السياسية

اشار النائب ​عثمان علم الدين​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى "‏اننا تحررنا من الإنتداب والوصاية منذ زمن وما زال ذلك الشبح مسيطرا على أغلب المؤسسات التي ترضخ لحكم التيارات السياسية ، لذلك لا بد من تحرير وتفعيل هذه المؤسسات في سبيل خدمة المواطن وإستقلالية ​القضاء​ بشكل كامل ليتسنى لجميع اللبنانيين العيش بكرامة وحرية وعدالة".

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