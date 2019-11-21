قائد اليونيفيل زار رئيس بلدية شبعا

التقى القائد العام ل​قوات اليونيفيل​ الجنرال ستيفانو ​ديل كول​ رئيس ​اتحاد بلديات العرقوب​ ورئيس ​بلدية شبعا​ ​محمد صعب​ بحضور النائب ​قاسم هاشم​ وكانت مناسبة للتأكيد على العلاقات المتينة التي تربط قوات اليونيفيل بالسكان المحليين في ​جنوب لبنان​.

ونوه صعب بالخدمات والمشاريع الإنمائية والإنسانية التي تقدمها هذه ​القوات​ لأبناء شبعا والعرقوب

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