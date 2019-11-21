قائد اليونيفيل زار رئيس بلدية شبعا

التقى القائد العام لقوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول رئيس اتحاد بلديات العرقوب ورئيس بلدية شبعا محمد صعب بحضور النائب قاسم هاشم وكانت مناسبة للتأكيد على العلاقات المتينة التي تربط قوات اليونيفيل بالسكان المحليين في جنوب لبنان.
ونوه صعب بالخدمات والمشاريع الإنمائية والإنسانية التي تقدمها هذه القوات لأبناء شبعا والعرقوب
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