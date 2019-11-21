بعد كليب لمجرد.. حظر كليب زكرياء الغافولي من “يوتوب”

حظر موقع “يوتوب” كليب الفنان زكرياء الغافولي “لا تكبر الشان”، اليوم الخميس، بعد التبليغ عنه من طرف المغني مراد القصراوي بمبرر “عدم احترامه لحقوق الملكية الفكرية”.

واعتبر القصراوي أن “يوتوب” أنصفه إذ كتب في تدوينة فايسبوكية جاء فيها: “الحمد لله تم إنصافي، حيث توصلت للتو بإيميل من إدارة “يوتوب” تم قبول طلبي بحذف فيديو زكريا الغافولي، لا تكبر الشان، ربحت المعركة الأولى، والحرب لا زالت في بدايتها”.

وأبلغ القصراوي عن كليب الغافولي بمبرر أن بعض كلمات أغنيته تم أخذها من أغنية في ملكيته، أصدرها عام 2011.

وقبل الغافولي، كان سعد لمجرد قد تعرض للموقف نفسه، إذ تسبب المغني هشام التلمودي في حظر كليب أغنيته “سلام”، قبل أن يتم التوضيح لإدارة “يوتوب” أن فريق عمل لمجرد يتوفر على الوثائق القانونية، التي تخول له الاقتباس من أغنية أمازيغية تراثية.