الجامعة تصدم الوداد وتنزل عقوبات ثقيلة بنجم الفريق بعد واقعة “البصق” على الحكم

أنزلت الجامعة الملكية المغربية لكرة لقدم، عقوبة ثقيلة باللاعب الدولي يحيى جبران، متوسط ميدان فريق الوداد البيضاوي، بسبب “الحركة غير الأخلاقية”، حسب تعبيرها، التي ارتكبها في مباراة نهضة بركان الأخيرة.

وقد قررت الجامعة، توقيف جبران عن اللعب لـ6 مباريات بشكل نافذ مع الفريق، مع غرامة مالية ثقيلة، متمثلة في 10 آلاف درهم.

وأصدرت الجامعة، قبل قليل، بلاغا رسميا، تؤكد فيه بأن جبران ” مثُل اليوم الخميس إلى جانب الرداد الداكي، حكم المباراة التي جمعت يوم الأحد 10 نونبر 2019 بين فريقي الوداد الرياضي ونهضة بركان، للاستماع إليهما بخصوص التصرف الصادر عن يحيى جبران والذي ضمنه حكم المقابلة في تقريره حول واقعة “البصق””.

وجاء في لبلاغ أن أن ” الرداد الداكي صرح خلال الاستماع إليه انه لم يشاهد التصرف الصادر عن اللاعب يحيى جبران إلا بعد مشاهدته لتسجيل المباراة، وانه لا يستطيع الجزم فيما إذا كان هو المقصود من ذلك أو شخص آخر، كما أن “يحيى جبران خلال الاستماع إليه، أكد أنه قام بعملية “البصق” بشكل عفوي دون أن يقصد بذلك أي شخص”.

وبناء على ذلك فقد قررت الجامعة ” بعد الاعتذار الذي قدمه اللاعب أمام اللجنة، ونظرا لكون هذا التصرف يعد سلوكا لا رياضيا، قررت اللجنة المركزية للتأديب مؤاخذة اللاعب يحيى جبران من اجل ارتكاب سلوك لا رياضي طبقا للفقرة 1 من المادة 86 من مدونة التاديب، وايقافه لـ6 مباريات نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهما”.