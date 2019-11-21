عاجل…هزة أرضية جديدة تضرب إقليم ميدلت

أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء، أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3,1 درجات على سلم ريشتر، اليوم الخميس، بإقليم ميدلت.
وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة النزالة (إقليم ميدلت)، وقعت عند الساعة الثانية و16 دقيقة و8 ثوان (توقيت غرينيتش+1).
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة سجلت على عمق 04 كيلومترات عند التقاء خط العرض 32.581 درجة شمالا وخط الطول 4.244 درجة غربا.
وكانت هزتان أرضيتان بقوة 5.3 و5.1 درجة على سلم ريشتر قد ضربتا نفس المنطقة يوم الأحد الماضي، وخلفتا أضرارا مادية بعدد من المنازل.
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