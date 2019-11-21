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شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الصومالية تسيطر على مناطق من إقليم جوبا السفلى والان مع التفاصيل
الخميس 21 نوفمبر 2019
صورة ارشيفية
قال مسؤولون عسكريون اليوم الخميس إن الجيش الوطني الصومالي سيطر على قرى في إقليم جوبا السفلى جنوب الصومال.
وسيطرت القوات الصومالية على قريتي كمجرون وبلحاجي في جوبا السفلى التي كانت تحت حكم حركة الشباب.
وقال مسؤولون عسكريون للصحفيين إن القوات استعادت القرى بعد عملية عسكرية لكن لم تقع اشتباكات.
ولم تواجه القوات مقاومة كبيرة من حركة الشباب ، حيث أخلى مقاتلو حركة الشباب المناطق قبل وصول القوات إلى المناطق.
وكثف الجيش الصومالي بدعم من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال العمليات ضد مقاتلي الشباب في جنوب ووسط الصومال.
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