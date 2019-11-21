إجتماع ثلاثي يناقش نتائج تنفيذ المنظمات الأممية لمشاريعها في اليمن

الخميس 21 نوفمبر 2019

جانب من اللقاء

ناقش إجتماع ثلاثي ضم اليمن والبنك الدولي والمنظمات التابعة لهيئة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية، عمان، آلية ونتائج وتقييم تنفيذ منظمات الأمم المتحدة للمشاريع المختلفة في مجالات الزراعة والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والاصحاح البيئي وإيصال الطاقة الكهربائية البديلة للمنشآت الخدمية وتوصيل الخدمات الأساسية المتكاملة في المدن الحضرية.

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وخلال اللقاء، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج الذي ترأس وفد اليمن، على أهمية تمكين المؤسسات الوطنية وبناء قدراتها المؤسسية في تنفيذ مكونات مشاريع محفظة البنك الدولي وضمان أن يلمس المواطن أثر التدخلات التنموية لمشاريع البنك وضمان وصول الخدمات الأساسية للمواطنين بما يعزز الاستقرار الاقتصادي.

فيما أشارت المديرة القطرية للبنك الدولي، رجاء قطان، إلى أهمية هذا اللقاء في تحسين آلية المتابعة والتنسيق بين جميع الأطراف المانحة والمنفذة والمستفيدة.

حضر الاجتماع من جانب بلادنا القائم بأعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ونائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان، والمدير التنفيذي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب معونات المانحين ووكلاء ومختصين من وزارات الزراعة والري والتخطيط والكهرباء والطاقة.