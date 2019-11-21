شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث يقدم إحاطته غداً إلى مجلس الأمن وينشر رابط بثها المباشر والان مع التفاصيل

الخميس 21 نوفمبر 2019 مارتن غريفيث Advertisements يقدم المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، صباح غد الجمعة، إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات الأوضاع في اليمن .

ونشر مكتب غريفيث على حسابه في تويتر، رابط لمشاهدة البث المباشر لإحاطته . وقال المكتب "يمكنكم مشاهدة البث الحي لإحاطة المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث لمجلس الأمن غداً، الجمعة 22 تشرين الثاني 2019 في تمام الساعة 10 صباحاً نيويورك/6 مساءً اليمن، عبر موقع الأمم المتحدة http://webtv.un.org " .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غريفيث يقدم إحاطته غداً إلى مجلس الأمن وينشر رابط بثها المباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.