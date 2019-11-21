شاهد .. صاعقة برق تفاجئ طائرة إماراتية

الخميس 21 نوفمبر 2019

صورة ارشيفية

فاجأت صاعقة برق من طائرة إماراتية تابعة لشركة ”طيران الإمارات“، بحسب ما ظهر في مقطع فيديو صوره أحد العاملين في مطار ”كرايستشيرش“ في نيوزيلندا.

وقال موقع ”إنديان إكسبريس“ إن الصاعقة اقتربت من الطائرة الإماراتية وهي من طراز A380 Airbus بدرجة خطيرة، إلا أنها لم تصبها فعليًا، حسب ما ظهر في المقطع المتداول.

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ونشر المقطع الذي وثق تلك اللحظة طيار يدعى دانيال كوري، وأظهر كيف تحرك قائد الطائرة الإماراتية التي هبطت حوالي الساعة 3.30 مساء يوم الأربعاء.

وأكد الطيار وزميل له أن الحادثة وقعت عندما كانت الطائرات تنتظر تصريحًا لتفريغ حمولتها بسبب الظروف الجوية الصعبة، مؤكدين أن الوضع كان جيدًا ولم تشتعل النار في أي شيء.