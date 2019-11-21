مستشار خامنئي يهدد المحتجين ويصفهم بـ"المنافقين والبلطجية"

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الخميس 21 نوفمبر 2019
الادميرال علي شمخاني
هدد مستشار المرشد الإيراني وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد، الادميرال علي شمخاني، الخميس، بإنزال أقسى العقوبات ضد المحتجين الذين خروجوا بمسيرات حاشدة منذ الأسبوع الماضي، ضد قرار الحكومة برفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف.
ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن شمخاني قوله، أنه سيتم معاقبة أي من مثيري الشغب بعد فصلهم عن المحتجين على حد زعمه .
وجاءت تصريحات شمخاني من مدينة شهريار التابعة للعاصمة طهران التي كانت مسرحًا للمواجهات بين المحتجين وقوى الأمن خلال الأيام الماضية.
ووصف شمخاني المحتجين بـ“المنافقين والبلطجية“، زاعمًا أنهم لا يمكنهم أن يتدخلوا في إرادة الشعب الإيراني لتحقيق أهدافهم المعادية للنظام والثورة.
وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: ”لا ينبغي السماح للاحتجاج بأن يتحول إلى أعمال شغب، وقد أظهرت اليقظة في البلاد للجميع أن مثيري الشغب منفصلون عن المحتجين“.
وفي وقت سابق، أعادت السلطات الإيرانية، يوم الخميس، خدمة شبكة الإنترنت في العديد من المدن والمحافظات الإيرانية بعد موجة احتجاجات شعبية واسعة ضد النظام انطلقت الجمعة الماضي، على خلفية رفع أسعار الوقود.
وذكر التلفزيون الإيراني، إنه ”تم إعادة خدمة شبكة الإنترنت في العديد من المدن بعد انقطاع استمر نحو أسبوع واحد“.
وجرى قطع الإنترنت بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي يترأسه حسن روحاني رئيس البلاد.
وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت في بيان سابق لها أن ”خدمة الإنترنت لن تعود للبلاد لحين عودة الاستقرار في البلاد“.
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