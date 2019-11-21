شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السوري : 77 قتيلاً بينهم 39 من قوات النظام والان نبدء بالتفاصيل

أكد المرصد السوري أن77 قضوا أمس، بينهم 39 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و38 قضوا واستشهدوا وقتلوا في ظروف مختلفة بعدة مناطق سورية.

ففي محافظة إدلب استشهد 23 مواطن، هم 16 مدني بينهم 8 أطفال و6 مواطنات جراء القنابل العنقودية التي استهداف مخيم قاح ومحيط مشفى النسائية، و6 مدنيين بينهم 4 أطفال جراء قصف طائرات حربية روسية على معرة النعمان، ومواطن جراء القصف الجوي الروسي على بلدة جبالا.

فيما رصد “المرصد السوري” عملية اغتيال جديدة في ريف درعا، حيث أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار على شاب يعمل بتجارة المخدرات، على مفرق بلدة جلين، ما تسبب بمقتله على الفور

في حين قُتل 21 بينهم 5 من قوات النظام بينما البقية من فيلق القدس والمليشيات الموالية لإيران غالبيتهم من جنسيات غير سورية، جراء الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت مستودعات للأسلحة والذخيرة ومعسكراً وبطاريات صواريخ أرض – جو ومواقع أخرى وذلك في الكسوة ومنطقة سعسع ومطار المزة العسكري وجديدة عرطوز وضاحية قدسيا ومحيط صحنايا جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق.