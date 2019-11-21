شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر: طالبان أفرجت عن 10 جنود في صفقة المبادلة والان نبدء بالتفاصيل

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس إنها ساعدت على إطلاق سراح عشرة من قوات الأمن الأفغانية كانوا محتجزين لدى حركة طالبان وسلمتهم للسلطات الأفغانية.

جاءت الخطوة بعد إطلاق حركة طالبان الأفغانية سراح استاذين جامعيين أحدهما أمريكي والآخر استرالي يوم الثلاثاء بعد احتجازهما لأكثر من ثلاث سنوات مما زاد من آمال إحياء محادثات السلام.

وقال خوان بيدرو شارير رئيس وفد اللجنة في أفغانستان في بيان "تم الإفراج عن عشرة من أعضاء قوات الأمن الوطني الأفغانية وتسليمهم للجنة الدولية للصليب الأحمر في إقليم هلمند... نقلناهم عبر خط المواجهة إلى لشكركاه حيث سلمناهم للسلطات الأفغانية في مكتب الحاكم".