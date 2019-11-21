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رفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي في العراق

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رفعت السلطات العراقية اليوم الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي.

وقالت وزارة الاتصالات العراقية في بيان صحفي اليوم انها استحصلت الموافقات الرسمية الخاصة برفع الحجب عن هذه المواقع بشكل نهائي .

وكان حظر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق قد فرض اثر اندلاع موجة الاحتجاجات الشعبية الواسعة المطالبة بالاصلاحات والمستمرة في بغداد ومدن جنوب ووسط البلاد للاسبوع الرابع على التوالي .

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