شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من الخليل والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل بينهم طالبة . وأوضحت مصادر محلية في الحافظة أن قوات الاحتلال داهمت بلدة الشيوخ شرق الخليل، واعتقلت يوسف وراسنة، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته. وفي نفس السياق أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت الطالبة لين عاكف عوض من بلدة بيت أمر قضاء محافظة الخليل. وأشارت الهيئة إلى أنه بعد اعتقالها تم اقتيادها إلى مركز توقيف "عتصيون"، ومن ثم إلى مركز الشرطة الإسرائيلية في مدينة الخليل لاستجوابها.

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