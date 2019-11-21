شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 200 مهاجر في عرض البحر شمال ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
جرى إنقاذ نحو مئتي مهاجر على مدار الـ48 ساعة الماضية في البحر المتوسط من جانب سفينتي إنقاذ تقومان بدوريات في البحر المتوسط شمال ليبيا.
وفي أحدث عملية، قالت منظمة "أوبن أرمز" الإسبانية غير الحكومية في تغريدة أنه جرى انتشال 73 شخصا في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.
وقالت أوبن أرمز إنه من بين المهاجرين 24 قاصرا بدون رفقة، وأطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و 4 أعوام وأشخاص مصابين بطلقات نارية، وحروق خطيرة وحالات لانخفاض حرارة الجسم بشكل كبير وجفاف.
ومن ناحية أخرى، جرى إنقاذ 125 شخصا بين يومي الثلاثاء والأربعاء من جانب سفينة أوشن فايكينج وهي سفينة إنقاذ تسيرها منظمة "إس أو إس ميديتيراني" وأطباء بلا حدود.
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