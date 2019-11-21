"حقوق الإنسان" بالعراق: مقتل 9 متظاهرين وإصابة 135 خلال 5 أيام

قتل 9 متظاهرين وأصيب 135 آخرون واعتقل 108 أشخاص، خلال 5 أيام من المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات العراقية، بحسب إحصائية المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.

وأشارت المفوضية، في بيان تضمن توثيق أحداث المظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات خلال الفترة من 16 إلى 20 من الشهر الجاري، إلى أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع، ما تسبب في مقتل متظاهرين بواقع اثنين في محافظة ذي قار وواحد في محافظة البصرة و6 في بغداد وإصابة 135 متظاهرا في بغداد واعتقال 108متظاهرين.





وطالبت المفوضية القائد العام للقوات المسلحة العراقية بضرورة إلزام الأجهزة الأمنية بعدم استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين السلميين، ودعوة مجلس القضاء الأعلى لإطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين.

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وحذرت من "استمرار ارتفاع حالات الخطف والاغتيال الذي طال عددا من المتظاهرين والمدونين والناشطين والمحامين والصحفيين العراقيين من جهات مجهولة".

وأكدت المفوضية مطالبتها للحكومة العراقية والأجهزة الأمنية المختصة بتحري مصير المختطفين وإطلاق سراحهم وتقديم الجناة للعدالة.





وقتل أكثر من 335 شخصا، وأصيب 15 ألفا على الأقل بجروح، منذ بدء الاحتجاجات بالعراق في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتُعَد موجة الاحتجاجات الجارية في العراق ضد فساد الطبقة السياسية الأكبر والأكثر دموية في البلاد منذ عقود، وتستخدم فيها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية.