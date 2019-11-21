روسيا تنفي تورط جنودها بتعذيب وقتل رجلا سوريا قبل عامين

نفى الكرملين، الخميس، وجود أي علاقة للجيش الروسي في سوريا بواقعة وتعذيب وطعن رجلا سوريا في حادث وقع قبل عامين.

وكانت لقطات مصورة تعود لعام 2017 تُظهر أربعة رجال يتحدثون اللغة الروسية وهم يعذبون ويطعنون رجلا سوريا ثم يقطعون رأسه.

وأوضح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أنه لم ير اللقطات لكنه قال "أنا واثق من أنه لا علاقة لعمليات الجيش الروسي في سوريا بذلك".

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وظهر جزء من الفيديو، الذي حصلت عليه صحيفة "نوفايا جازيتا"، في يونيو/حزيران 2017 أولا قبل أن تظهر تسجيلات جديدة له هذا الشهر.

وتُظهر اللقطات البشعة رجلا يُضرب بمطرقة وتُقطع رأسه بمجرفة قبل تعليقه من ساقيه وإضرام النار في جثته.

وعرّفت صحيفة "جسر" السورية، في وقت سابق الشهر الحالي، الضحية بأنه مواطن سوري يدعى محمد طه إسماعيل العبد الله.

وكان مرتكبو الجريمة يصورون الفيديو وهم يلقون النكات ويقطعون الجثة.

وعندما سئُل بشأن ما إذا كان الكرملين سيفحص اللقطات على أساس أن الأشخاص الظاهرين فيها يتحدثون اللغة الروسية قال بيسكوف إن الكرملين ليس هيئة تحقيق.