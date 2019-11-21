شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصومال يرفع تعليق منظمتين إعلاميتين بعد توجيه سابق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019 الخليج 365 رفعت الحكومة الصومالية التعليق على اثنين من منظمات إعلامية بعد أسبوعين من توجيه الحكومة لهما لوقف العملية. Advertisements وقالت وزارة الإعلام في الصومال إن المنظمات مُنحت الإذن لاستئناف عملياتها. وأخبر المدير العام لوزارة الإعلام عبد الرحمن يوسف وسائل الإعلام أن الحكومة ألغت قرارها بتعليق المنظمتين الإعلاميتين. وفي بيان مؤرخ في 12 نوفمبر ، أعلنت الوزارة أنها أوقفت الاثنين وتوجهت إلى وقف عملهما في الصومال على وسائل الإعلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصومال يرفع تعليق منظمتين إعلاميتين بعد توجيه سابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.