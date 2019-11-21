تقرير تركي يكشف خطة أردوغان لاختراق أكبر أحزاب المعارض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

الخليج 365

كشف تقرير صحفي نشره موقع إخباري تركي، عن خطة الرئيس رجب طيب أردوغان لاختراق حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في وقت يتزايد فيه الحديث عن الدعوة لانتخابات مبكرة، تتلازم مع عصيان مدني.

وذكر التقرير أن قيادي بارز في حزب الشعب الجمهوري التقى أردوغان في القصر الجمهوري، وهو ما أكده الرئيس العام للحزب كليجدار أوغلو، الذي قال إنّ ”أردوغان يبذل قصارى جهده لتفتيت الحزب“.

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وقال كليجدار أوغلو: إنه يمتلك معلومات عن تكليف أسماء في مفاصل الدولة للقيام بهذه المهمة (تفتيت الحزب)، وذلك في سياق تعليقه على أنباء تداولت عن اجتماع للرئيس التركي بأحد قيادات الحزب المعارض.

ويتهم النظام التركي على نطاق واسع بالتضييق الممنهج على خصومه السياسيين، وعلى الأصوات الإعلامية التي لا تسير في فلكه، خاصة منذ محاولة الانقلاب التي استهدفته عام 2016.

ولدى سؤاله عن المعلومات المتداولة، قال رئيس حزب الشعب: "هذا صحيح ولا أريد أن أعطي اسمًا" .. مؤكداً أنه لم يتفاجئ، وقال "هناك فرق أنشأها أردوغان بنفسه لتفتيت حزب الشعب الجمهوري، وكيف يحدث صراعًا داخليًا فيه" .

وعن تفاصيل مخطط أردغان، تابع: "لقد قلت مرارًا لرفاقي وأعضاء الحزب، تم استئجار أشخاص وأعطيت لهم الأموال، حيث كانت عملية (نبع السلام) ماثلة، وهو (أردغان) يفكر كيف يفكك تحالف الأمة" .