شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: اعتقالات «الانقلاب المزعوم» تتواصل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشف وزير الداخلية التركي سليمان صوليو أنه تم الحكم بسجن أكثر من 40 رئيس بلدية في تركيا، إضافة إلى اعتقال 19 من رؤساء البلديات الذين وصلوا إلى المنصب عبر الانتخابات البلدية في أواخر مارس الماضي، فيما تجاوز عدد الصادر بحقهم قرارات اعتقال بتهمة المشاركة في الانقلاب الفاشل في 2016 إلى أكثر من 90 ألف شخص، وذلك بحسب صحيفة «زمان» التركية المعارضة اليوم (الخميس).

وقال صوليو الذي بدأت وزارته في أغسطس الماضي حملة ملاحقات أمنية ضد رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديموقراطي الكردي «إن 42 رئيس بلدية من بين 94 رئيس بلدية، حكم عليهم بالسجن بمجموع 286 سنة. تم اعتقال 19 منهم، و59 آخرون تجري محاكمتهم دون اعتقال، وتم الإفراج عن 6 بضمانات، بينما صدرت مذكرات ضبط في حق 8 آخرين».

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وأكد وزير الداخلية التركي في تصريحاته الأخيرة حول إجمالي الاعتقالات منذ محاولة الانقلاب في 2016، أنه تم فتح تحقيقات منذ 15 يوليو 2016 مع ما مجموعه 559 ألفاً و64 حتى نوفمبر 2019، مبيناً أن السلطات التركية ألقت القبض على 261 ألفاً و700 شخص بتهمة التورط في محاولة الانقلاب، وأصدرت بحق 91 ألفا و287 منهم قرارت اعتقال.

في حين جاءت الاعتقالات الأخيرة على خلفية تهديدات سابقة أطلقها أردوغان قبل الانتخابات المحلية، إذ أعلن أنه سيقيل من يفوز من مرشحي حزب الشعوب الديموقراطي الكردي ويعين وصاة في مواقعهم.

ومن جهته، دعا حزب الشعوب الديموقراطي في بيان أمس (الأربعاء) إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وقال إن حكومة حزب العدالة والتنمية التي تتبع «أساليب سياسية انقلابية، مثل عزل رؤساء البلديات. لا يمكنها أن تدير المجتمع، أكثر من ذلك بالطرق غير القانونية وغير المشروعة»، في حين أقر نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، نعمان كورتولموش، هذا الأسبوع، بلجوء الحكومة التركية لإجراءات غير عادية في ما يتعلق بفصل مئات الآلاف من المواطنين خلال حالة الطوارئ.