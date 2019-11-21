شكرا لقرائتكم الجيش الليبي: تحليق درون إيطالية بأجوائنا يحتاج تفسيراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مسؤول عسكري، الخميس، إن القيادة لعامة للجيش الليبي، طلبت من السلطات الإيطالية تقديم تفسيرات وتوضيحات حول أسباب تحليق طائرة مسيّرة إيطالية فوق الأجواء الليبية، واقتحامها منطقة العمليات العسكرية، قبل إسقاطها.

والأربعاء، أعلن الجيش الليبي، أن دفاعاته الجوية أسقطت بصاروخ مضاد طائرة إيطالية دون طيار من طراز "بريداتور" كانت تحلق في شمال ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس، وهي منطقة خاضعة لنفوذه.

الطائرة المسيّرة

تنصت وتصوير

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، لـ"العربية.نت" أن وجود طائرة إيطالية على متنها أجهزة مراقبة وتنصت وتصوير في محاور القتال ودخولها في نطاق عمليات الجيش ودون علم منه، يحتاج لتقديم تبريرات وتوضيحات أخرى.

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وكانت هيئة الأركان الإيطالية، أعلنت في بيان، تحطم طائرة مسيرة تابعة لها على الأراضي الليبية، أثناء قيامها بمهمة استطلاعية تتعلق بمكافحة الهجرة الشرعية.

مهام تجسس.. وتساؤلات

و"البريداتور" هي طائرة بدون طيار صنعتها شركة جنرال أتوميكس لسلاح الجو الأميركي، يمكن استعمالها في مهام مراقبة وتجسّس، كما يمكن استعمالها في مهام قتالية، حيث إنّها مزودة بمهداف وصاروخين.

وطرحت هذه الحادثة تساؤلات في ليبيا، بشأن وجود دور عسكري خفيّ لإيطاليا التي تتواجد قواتها العسكرية بمدينة مصراتة، في الصراع الحاصل على العاصمة طرابلس، بين الجيش الليبي وقوات الوفاق، لصالح الأخيرة.