شكرا لقرائتكم تركيا تنفذ تغييراً ديمغرافيا بشمال سوريا.. هذه التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت تركيا تنفيذ عملية "التغيير الديمغرافي" في المناطق التي سيطرت عليها في شمال سوريا، وفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس عن مصادر وصفها بـ"المطلعة".

وأكدت مصادر المرصد السوري أنه يتم نقل عدد من سكان الشمال السوري إلى مدينة "تل أبيض" التي خضعت لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن عملية "نبع السلام" العسكرية التركية.

وبدأت القوات التركية تنفيذ عمليات نقل المواطنين ممن يرغبون بالانتقال إلى تل أبيض، حيث تنطلق سيارات مرافقة يوميا في الصباح وفي المساء بعد تسجيل أسماء الراغبين في الانتقال، ويتم نقلهم من جرابلس إلى الحدود مع تركيا ثم إلى تل أبيض بصحبة ممتلكاتهم وأغراضهم، بحجة أنهم يعودون إلى مناطقهم الأصلية عبر تركيا، وفق ما أفادت المصادر.

وقالت المصادر "المرافقة تنطلق يوميا في الساعة 7 صباحا ومرة أخرى في الساعة 7 مساءً، حيث يتم نقل الراغبين في الانتقال إلى تل أبيض ومرافقتهم حتى الحدود وصولا إلى تل أبيض، ويتركونهم هناك".