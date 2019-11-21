مجلس طلاب الفرع بكلية ادارة الأعمال نظم نشاطا بمناسبة الاستقلال

أقام مجلس طلاب الفرع في كلية ​العلوم​ الإقتصادية وإدارة الأعمال - حركة أمل نشاطاً بمناسبة ​عيد الإستقلال​ حيث وقّع ​الطلاب​ على علم ​لبنان​.

وأظهر الطلاب صوراً من الوحدة الوطنية بينهم في أجواء وطنية بامتياز.

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