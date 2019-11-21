علّق وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "أكثر من سبعة عقود ونصف ويوم ​الاستقلال​ يتكرر، والجمود يلف مسيرة التقدم والتغيير الذي يجب أن يحدثه ​الإستقلال​ في الوطن"، مشيرًا الى "أننا نأمل في ذكرى الاستقلال ان يكون لنا ولأجيالنا الوطن الذي نطمح اليه سيدًا حرًا عزيزًا تسود مجتمعه الكفاية والكفاءة ويبقى منيعا بوجه عدوه الصهيوني".



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كانت هذه تفاصيل خبر مراد: نأمل بذكرى الاستقلال أن يكون لنا ولأجيالنا الوطن الذي نطمح اليه سيدا حرا عزيزا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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