عطالله: المعركة باتت سياسية بين المدافعين عن سيادة الوطن وأذناب الفتنة

اشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غسان عطالله الى انه "في بدايات الحراك أنذرنا الناس من الأحزاب التي ركبت الموجة وهي رأس حربة في الفساد"، معتبرا ان "اليوم أصبحت الصورة أوضح بعد تصريحات وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو والسفير الاميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان و مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أكد عطالله ان "المعركة باتت سياسية بين المدافعين عن سيادة الوطن في ملفات النفط و النازحين والمقاومة وبين أذناب الفتنة في لبنان، اليكم الخيار".
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