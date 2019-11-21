عطالله: المعركة باتت سياسية بين المدافعين عن سيادة الوطن وأذناب الفتنة

اشار وزير المهجرين في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​غسان عطالله​ الى انه "في بدايات الحراك أنذرنا الناس من الأحزاب التي ركبت الموجة وهي رأس حربة في الفساد"، معتبرا ان "اليوم أصبحت الصورة أوضح بعد تصريحات وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ و​السفير الاميركي​ السابق في لبنان ​جيفري فيلتمان​ و مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ​ديفيد هيل​".

وفي تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أكد عطالله ان "المعركة باتت سياسية بين المدافعين عن سيادة الوطن في ملفات ​النفط​ و ​النازحين​ والمقاومة وبين أذناب الفتنة في لبنان، اليكم الخيار".