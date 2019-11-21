البعريني: خوفنا في الماضي كان على الاستقلال أما اليوم فأصبح على البلد

أكّد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​، في بيان لذكرى ​الإستقلال​ البيان التالي، أن "خوفنا في الماضي كان على ​الاستقلال​، فأصبح خوفنا اليوم على البلد. حمى الله ​لبنان​ وصانه بوجه التحديات والصعاب، لنجتاز أزمتنا نحو بلد المؤسسات الذي يبنى بهمة شعب رفع الصوت وقيادات مسؤولة تعمل بحس وطني لا حسب اعتباراتها الشخصية."

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