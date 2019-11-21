مدارس الحكمة وجامعتها أحيت الذكرى الـ76 للاستقلال: للتمسك بلبنان الحر والمستقل

احتفلت مدارس "الحكمة" وجامعتها بالذكرى السادسة والسبعين للاستقلال رمزيًا، فأنشد التلاميذ و​الطلاب​ والطالبات مع أفراد الهيئتين التعليميّة والإداريّة النشيد الوطني ورُفعت الأعلام اللبنانيّة. وألقى الأباء الرؤساء كلمات من وحي المناسبة ركزّت على المحافظة على ​الاستقلال​ الذي نحميه بالعلم والمعرفة والثقافة والمحبّة والتسامح وقبول الآخر وبالابتعاد عن البغض والكراهيّة وعلى التمسك بلبنان السيد الحرّ المستقل وبوحدة اللبنانيين وبأرض أعطت الكنيسة و​العالم​ قديسين.



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