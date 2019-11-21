الطقس غدا غائم جزئيّاً مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط تؤدي الى طقس مستقرّ". ​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الخميس:غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل .

الجمعة: غائم جزئيّاً بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، تشتد الرياح احيانا شمال البلاد

السبت:غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الجبلية و الداخلية.

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