OTV: المشاورات الحكومية تنتظر جوابا من الحريري حول اسماء عدة قدمت له لتزكية احداها

أفادت قناة الـ"OTV" بأن "المشاورات الحكومية تنتظر جوابا من رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ حول اسماء عدة قدمت له لتزكية احداها وتكتم شديد حول ​الاتصالات​ الجارية"، مشيرةً إلى أن "الاسماء التي قدمت للحريري تضم وجوها غير تقليدية"، لافتةً إلى أن "الاسماء التي قدمت للحريري هي عبارة عن مروحة واسعة تضم وجوها غالبيتها جديدة منها اقتصادي ومنها قضائي ومنها حراك مدني".

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