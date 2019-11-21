الجيش: توقيف مطلوب بجرائم مختلفة في الضاحية الجنوبية

أعلنت ​قيادة الجيش​ انه "بتاريخه، أوقفت دورية من ​مديرية المخابرات​ المطلوب أ.د بعد دهم منزله في محلة ​الضاحية الجنوبية​، لوجود عدة مذكرات توقيف قضائية بحقه، أبرزها: جرم النصب والاحتيال، الإتجار بالأسلحة، السلب بقوة ​السلاح​، التزوير ومحاولة القتل. وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف ​القضاء​ المختص".

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