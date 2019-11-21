أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن "​الجيش التركي​ أرسل تعزيزات عسكرية إضافية إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع ​سوريا​، وسط ​تدابير أمنية​ مشددة عبر معبر أونجو بينار الحدودي بولاية كليس". وأوضحت أن "التعزيزات ​الجديدة​ أُرسلت بهدف دعم الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش التركي يرسل تعزيزات عسكرية جديدة الى وحداته المنتشرة على الحدود السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.