الداخلية العراقية: إصابة 11 عنصر أمن و8 متظاهرين خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن "إصابة 11 عنصر أمن و8 متظاهرين بالاحتجاجات الشعبية، خلال 24 ساعة، في مختلف أنحاء البلاد"، مشيرةً إلى أن "قواتنا أمنت 5 تظاهرات في العاصمة بغداد وتجمعًا واحدًا، أصيب خلالها منتسبين اثنين و8 مدنيين".
ولفتت إلى أن "من بين حالات الإصابة لشرطي تعرض لاعتداء، خلال مظاهرة، وسط بغداد، خلال إجازته وهو في "حالة حرجة"، مشيرةً إلى أن "القوات الامنية أمنت تظاهرات في محافظات وسط وجنوبي البلاد كما أصيب أحد منتسبي الجيش و7 من قوات الشرطة بعد تعرضهم للرمي بالحجارة والمولوتوف من قبل مجموعة داخل المتظاهرين في ساحة التربية بمحافظة كربلاء".
وأشارت إلى "العثور على جثة متفسخة في دار أحد النواب والتي تعرضت للحرق في 26 تشرين الأول خلال التظاهرات".
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