الداخلية العراقية: إصابة 11 عنصر أمن و8 متظاهرين خلال 24 ساعة

أعلنت ​وزارة الداخلية العراقية​ عن "إصابة 11 عنصر أمن و8 متظاهرين ب​الاحتجاجات​ الشعبية، خلال 24 ساعة، في مختلف أنحاء البلاد"، مشيرةً إلى أن "قواتنا أمنت 5 ​تظاهرات​ في العاصمة ​بغداد​ وتجمعًا واحدًا، أصيب خلالها منتسبين اثنين و8 ​مدنيين​".

ولفتت إلى أن "من بين ​حالات​ الإصابة لشرطي تعرض لاعتداء، خلال مظاهرة، وسط بغداد، خلال إجازته وهو في "حالة حرجة"، مشيرةً إلى أن "​القوات​ الامنية أمنت تظاهرات في محافظات وسط وجنوبي البلاد كما أصيب أحد منتسبي ​الجيش​ و7 من قوات الشرطة بعد تعرضهم للرمي بالحجارة والمولوتوف من قبل مجموعة داخل المتظاهرين في ساحة التربية بمحافظة ​كربلاء​".

وأشارت إلى "العثور على جثة متفسخة في دار أحد النواب والتي تعرضت للحرق في 26 تشرين الأول خلال ​التظاهرات​".