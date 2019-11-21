أردوغان: تركيا الأولى أوروبيا والسابعة عالميا في الناتج الزراعي

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في كلمة له خلال اختتام الاجتماع التشاوري الثالث للزراعة والغابات ب​تركيا​ الذي عقد في العاصمة ​أنقرة​، عن أن "بلاده تأتي في المرتبة السابعة من حيث الناتج الزراعي عالميا بينما تصدرت بلدان القارة الأوروبية"، موضحًا أن "تركيا تحتل الصدارة في ​العالم​ بإنتاج البندق والكرز والمشمش والسفرجل".

ولفت الى أن "تركيا تُصدّر 1690 منتجاً من منتجاتها الزراعية إلى 195 دولة حول العالم"، منوهًا بـ "أننا نقوم بحماية مختلف أنواع البذور في تركيا من خلال مشروع بنك البذور وقد افتتحنا ثالث أكبر بنك للبذور في العالم بالعاصمة أنقرة".

وشدد على أن "ضمان ​الأمن​ الغذائي لشعبنا أصبح قضية أمن قومي بالنسبة لتركيا مثل كل البلاد"، مذكرًا بأن "تركيا كانت قبل 20 عاماً تفكر من أين تشتري البذور لمزارعيها، أما اليوم فإن صادرات تركيا من البذور تضاعفت 11 مرة، إذ بلغ حجم صادراتها 102 ألف طن من البذور بقيمة 152 مليون ​دولار​".

واعتبر أردوغان أن "الاعتماد على الخارج في توفير المنتجات الزراعية الأساسية، لا يقل خطورة عن الاعتماد على ​الصناعة​ الدفاعية".

