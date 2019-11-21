الخارجية الإيرانية: على بومبيو أن يتحرر من أفكار القرن الثامن عشر

اعتبر المتحدث باسم ​الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​، ان "على وزير الخارجية الأمريكي ​مايك بومبيو​ أن يتحرر من أفكار القرن 18 حيث كان أصحاب السلطة يرون أنفسهم فوق القانون والنظام الدوليين".

ودان الموسوي بشدة بيان" بومبيو" الذي اعلن فيه "إن بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لا يتعارض مع القانون الدولي". مؤكداً "شراكة ​الولايات المتحدة​ مع ​إسرائيل​ في احتلال الأراضي ال​فلسطين​ية وجرائم ​تل أبيب​ في فلسطين، وكذلك انتهاك سيادة الدول المجاورة لفلسطين". واوضح بأن "إسرائيل كيان احتلال وغاصب وأن الحل الوحيد للأزمة الفلسطينية هو إجراء استفتاء بين السكان الأصليين في الأرض الفلسطينية".