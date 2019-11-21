مسؤول بالحرس الثوري: الشعب الايراني تصدى لمثيري الشغب والفوضى

اكد نائب ممثل الولي الفقيه في ​الحرس الثوري​ حجة ​الاسلام​ حسين طيبي فر ان "الشعب الايراني هو من تصدى بصموده لمثيري الشغب والفوضى"، مشيراً إلى أن "قائد ​الثورة​ قد منع بتدبيره حدوث فتنة كبرى وان الشعب بصموده قد تصدى للاشرار ومثيري الشغب والفوضى"، لافتاً إلى أن "قائد الثورة بتدبيره الحكيم اعلن دعمه للقرار المتخذ حول ​البنزين​ ليمنع وقوع فتنة اكبر".

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