فايننشال تايمز: رؤية بن سلمان لطرح "أرامكو" ذوت وذبلت

أفادت صحيفة "​فايننشال تايمز​" البريطانية بان "رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشأن طرح شركة ​أرامكو​ الحكومية للنفط في الأسواق الدولية، قد ذوت وذبلت"، موضحةً أن "بن سلمان أراد أن تبلغ قيمة طرح أرامكو، في أسواق الأسهم ترليوني ​دولار​، لكن المستثمرين أعرضوا"، مؤكدة أن "طرح 1.5 في المئة من أسهم الشركة ليس إلا مغامرة محلية صغيرة، ولن تكون ثورة ذات أصداء عالمية".

ولفتت إلى أنه "عادة ما ينفذ بن سلمان، ما يريده في المملكة، ولهذا فإن المزاج العام في ​الرياض​ كان يخيم عليه الاضطراب السبت، عندما رفض مجموعة من المستثمرين و​رجال الأعمال​ تحقيق ما يصبو إليه ولي العهد"، مشيرةً إلى ان "قيمة أرامكو قد تقدر الآن بنحو 1.7 ترليون دولار، ولكن رؤية ولي العهد بالطرح ​العالم​ي العام لأسهم الشركة، كرمز لانفتاح ​السعودية​ على العالم، قد ذوت وذبلت"، معتبرة أنها "لحظة فارقة، ليس فقط للسعودية وولي عهدها ولكن للمستثمرين أيضا".

وأكدت أن "التصور المبدئي لطرح أسهم أرامكو لم يكن فقط إتاحة الفرصة للاستثمار في أكثر شركات العالم ربحية ولكن أيضا إظهار أن المملكة أكثر ليبرالية وشفافية، ولكن ذلك لم يحدث"، لافتةً إلى أن "الهدف من طرح أسهم أرامكو في الأسواق العالمية كان تحقيق خطة الأمير بن سلمان المسماة "رؤية 2030"، والتي تهدف إلى الحد من اعتماد ​اقتصاد​ المملكة على ​النفط​ وتنويع منابع ​الاقتصاد​".

وأضافت "كان يتوقع أن يدر الطرح العالمي العام لأسهم الشركة نحو مئة مليار دولار وليس الـ25 مليار دولار التي من المتوقع أن يحققها طرح أسهم الشركة في الأسواق المحلية".