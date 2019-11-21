أفادت نائبة مساعد وزير الدفاع الاميركي لورا كوبر بأن "الأوكرانيين استفسروا عن سبب تأخر الدعم العسكري الأميركي لبلادهم في نفس اليوم الذي طلب فيه الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ من زيلينسكي التحقيق حول ​جو بايدن​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولة أميركية: الأوكرانيون استفسروا عن المساعدة المالية بنفس يوم مكالمة ترامب وزيلينسكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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